Gay Oriental Summer-Night

Die Oriental Night rutscht ab August auf den dritten Samstag im Monat – ansonsten lautet das Motto: Never Change A Winning Team!

Auf Floors eins gibt’s den unwiderstehlichen Mix aus modernen arabischen, türkischen und orientalischen Hits, Balkan-Pop und westlichen House, R’n’B und Chart-Tops mit Kanun Yildirim und Mesut, auf Floor zwei lässt DJane Mo mit Oriental Hip-Hop, Reggaeton und Dancehall die Puppen tanzen. Apropos: Als Stargast ist diesmal Frankfurts gelenkigste Queen Dahlia Danger am Start: Vom Flick Flack in den Deathdrop und zurück in den Spagat, das ist für sie kein Problem! Akrobatisch und atemberaubend!

19.8., Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 23 Uhr, www.1001orientalnight.de