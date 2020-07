Original Frankfurter Gemütlichkeit

× Erweitern Foto: Zur Schönen Müllerin Zur Schönen Müllerin

Apfelweinlokale haben wahre Tradition in Frankfurt; so auch das zünftige Restaurant „Zur schönen Müllerin“ im Baumweg, das mit seiner Gründung anno 1886 als eines der ältesten Apfelweinlokale der Stadt gilt.

Chef Torsten Dornberger, ebenfalls ein Frankfurter Original und engagierter Fastnacht-Verbündeter, führt die schöne Müllerin seit 35 Jahren. „Ich bin stolz darauf, dass insbesondere die schwul-lesbische Community uns regelmäßig und beständig die Treue gehalten hat“, meint Torsten.

Foto: Zur Schönen Müllerin Zur schönen Müllerin

Im gemütlich eingerichteten Gastraum treffen sich Stammtische und Freundeskreise, auch der CSD-Verein tagte hier bereits, aber natürlich auch alle, die die gute hessische Küche erleben wollen. Vom Hessenschnitzel (gefüllt mit Äpfeln, Sauerkraut und Speck) über die hauseigene Müllerin Apfelweinbratwurst bis zur Grie Soß, Rippschen mit Kraut, Schäufelsche. Natürlich wird man hier auch bestens mit einem ordentlichen Schoppen versorgt.

In der warmen Jahreszeit zieht’s die Gäste natürlich in den Hof, der – wie sich das gehört – mit Bierzeltgarnituren bestückt ist. In der Schönen Müllerin geht’s bei allem immer lebhaft und freundlich zu – eben Ort mit echter Frankfurter Gemütlichkeit.

Zur Schönen Müllerin, Baumweg 12, Frankfurt, tägl. 16 – 24 Uhr, www.zur-schoenen-muellerin.eatbu.com