× Erweitern Foto: Salome Roessler „OsthafenFestival“ Osthafenfestival 2022, aufgenommen am Samstag (22307.2022) in Frankfurt am Main. Foto: Salome Roessler / lensandlight

Alle zwei Jahre lädt das Osthafen-Festival mit vielen Hafenattraktionen, Kultur, Kinderangeboten sowie Live-Musik und DJ-Sets am Abend zum Entdecken des Hafengebiets im Frankfurter Osten. Tagsüber kann man zum Beispiel bei Hafenrundfahrten und Bootsbesichtigungen den Osthafen aus ganz neuen Perspektiven erleben. Dazu gibt’s Wassersportangebote und natürlich viele Gelegenheiten, im Liegestuhl dem bunten Treiben einfach nur zuzuschauen. Der Abend steht dann ganz im Zeichen von Musik und Party: Über 40 Acts, darunter Oli P., Loona, Lou Bega, Megaloh, MC Rene oder die Frankfurter Band Gastone, spielen live auf vier Bühnen, dazu kommen DJ-Sets in der Club Area. Mit Rock und Pop über Hip-Hop und Alternative bis zu Worldmusic und elektronischer Tanzmusik ist für jeden Musikgeschmack was dabei. Auch hier lohnt es, sich ein bisschen umzuschauen, denn viele der Hafenanlieger öffnen ihre Türen und bringen Musik oder DJ-Sounds auf eigenen Bühnen. Das Festivalgelände erstreckt sich entlang des Nordbeckens im Osthafen 1 und der parallel verlaufenden Lindleystraße vom Osthafenplatz bis zur East Garage. Als besondere Attraktion pendelt die Hafenbahn mit historischen Personenwagen am Mainufer zwischen dem Festivalgelände und dem Eisernen Steg.

20. und 21.7., Osthafen-Festival, alle Infos und das komplette Programm über www.osthafen-festival.de