× Erweitern Foto: Manuel Debus, www.manueldebus.com „Overdick-1“

Nicht nur Möbel, Wand- und Bodengestaltung geben einem Wohnraum den individuellen Touch: Neben der objektgestalterischen Darstellung einer Leuchte wird ein Raum vor allem durch unterschiedliche Lichtszenen und Beleuchtungsarten geprägt und erhält mit einem entsprechenden Lichtkonzept seine individuelle und eigene Atmosphäre. „Overdick – Ästhetik in Licht“ und kann auf eine lange Tradition zurückblicken. Das 1920 gegründete Unternehmen erstellt individuelle Lichtkonzepte für private Wohnungen oder Häuser sowie für gewerbliche Bereiche, von der Planung bis zur Montage, mit allem, was dazugehört. Das Leuchtenhaus in Neu-Isenburg präsentiert auf drei Etagen eine vielfältige Auswahl etablierter sowie avantgardistischer Hersteller jeder Stilrichtung. Wie vielschichtig sich Licht in einem Raum darstellen lässt und sich mit der Architektur sowie den Objekten und Möbeln im Einklang befindet, zeigt die Neugestaltung der historischen Gutshausküche des Weinguts Robert Weil in Kiedrich im Rheingau. Sie wurde mit einer stylisch ausgeführten Küche vom Frankfurter Küchenhaus Süd und einem Beleuchtungskonzept von Overdick modern, offen und lichtdurchflutet geplant und gestaltet. Das Licht kommt hier aus geöffneten Deckenflächen (sogenannten „Lichtvouten“), in denen elektrisch höhenverstell- und deckenbündig einfahrbare Pendelleuchten integriert sind. Um eine diskrete Inszenierung der Küchenfronten und damit zusätzliches Arbeitslicht auf den Arbeitsbereichen zu ermöglichen, wurden vertiefte, teilweise verstellbare Einbauleuchten eingesetzt.

× Erweitern Foto: Manuel Debus, www.manueldebus.com „Overdick-2“

Die verbaute Lichttechnik macht es nun möglich, voreingestellte Lichtszenen schnell umzusetzen: Zur Begrüßung der Gäste mit einer Mischbeleuchtung aus indirekten, direkten und gedimmten Akzentleuchten, zum Arbeiten gibt es helleres Licht mit einer höheren Kelvinzahl, für die abendliche Gemütlichkeit beim Zusammensitzen am Tisch eine warme und gedämpfte Beleuchtungsatmosphäre. Darüber hinaus kann das Licht auch individuell immer angepasst werden. Das Küchenhaus Süd und das Beleuchtungskonzept von Overdick haben damit die ehemalige Gutsküche sanft ins 21. Jahrhundert geholt. *dr

Overdick – Ästhetik in Licht, Taunusstr. 89, Neu-Isenburg, www.overdick.de