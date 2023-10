Catellani & Smith bei Overdick

× Erweitern Foto: Nava Rapacchietta / Catellani & Smith

Modernste Lichttechnologie und ein besonderes Gespür für exquisites Lichtdesign: Dafür steht die italienische Manufaktur Catellani & Smith. Gegründet 1989 im malerischen Umland von Bergamo schafft Enzo Catellani mit jeder neuen Kollektion Leuchten-Kunstwerke, die wahrlich die Essenz von Licht einfangen – und ausstrahlen.

× Erweitern Foto: Nava Rapacchietta / Catellani & Smith

Dafür braucht es die Natur als Inspiration: Die Büros und Werkstätten von Catellani & Smith liegen inmitten der lombardischen, lichtdurchfluteten Hügellandschaft. Dort entstehen die Entwürfe, hinter deren organischen Formen sich immer fortschrittlichste Licht-Hightech verbirgt – einer der Gründe, wieso Catellani & Smith nach 25 Jahren Unternehmensgeschichte immer noch eines der führenden Unternehmen für Lichtdesign ist.

Foto: Nava Rapacchietta / Catellani & Smith

„Lederam“ heißt das hier gezeigte Design, eine Weiterentwicklung der Serie „Eco-Logic Light“. „Lederam“ ist das lombardische Wort für Kupfer, und in der Tat zeichnet sich die Kollektion durch ihre kupferfarbenen Blattoberflächen aus. Dabei erinnert die Wandleuchte in ihrer kreisrunden Form an sanft strahlende Himmelskörper, während man mit den Steh- und Tischleuchten eher abstrahiert-minimalistische Pflanzen oder Blätter assoziiert.

Mit den künstlerischen Entwürfen passt Catellani & Smith perfekt in die kuratierte Auswahl von Overdick, denn nicht ohne Grund trägt das Fachgeschäft die Zeile „Ästhetik in Licht“ im Namen.

Catellani & Smith gesehen bei Overdick – Ästhetik in Licht, Taunusstr. 89, Neu-Isenburg, www.overdick.de