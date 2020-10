× Erweitern Foto: Markus Bassler P22 Clemens Hummel

Clemens Hummel ist Interior Designer mit Leib und Seele: Seine Projekte im In- und Ausland orientieren sich nicht an gängigen Einrichtungstrends sondern am Charakter des jeweiligen Kunden: „Das lässt einen zwanglosen Charme entstehen, der jedem das Gefühl vermittelt, willkommen zu sein“, weiß Hummel. Damit hat er sich zunächst als angestellter Innenarchitekt bei Palais 22 am Hotel Villa Kennedy einen Namen gemacht.

Mit dem neu eröffneten eigenen Showroom P22 Interior Design an der Berliner Straße hat er sich nun seinen Traum nach freier Entfaltung erfüllt.

„Bei P22 inszeniere ich edle Materialien und die zeitlose Wertigkeit traditioneller Handwerkstechniken“, erklärt Clemens Hummel.

Sein umfassender Service reicht vom Entwurf über die detaillierte Planung bis zur Ausführung. Ausgefallene Materialien, Tapeten, Textilien und Wandbeläge sind seine Spezialität.

× Erweitern Foto: Felix Muhrhofer P22

Im P22-Showroom findet man individuell handgefertigte Unikate, Möbel, Leuchten und Accessoires von namhaften internationalen und nationalen Manufakturen wie zum Beispiel den exquisiten italienischen Glas- und Lampenkünstlern Barovier & Toso, die Weinheimer Teppichmanufaktur Domaniecki Carpetence, die Welter Manufaktur für Wandunikate aus Berlin, Porzellan von Stefanie Hering aus Berlin, Möbel und Accessoires von Ungaro Home aus Italien, vom österreichischen Möbelhersteller Wittmann, vom belgischen Einrichtungs-Team JNL oder den Entwürfen des Möbeldesigners Julian Chichester sowie Leuchten von Porta Romana aus Großbritannien. Clemens Hummel designt auch selbst:

„Mit Marc Moses von Unique Walls entwickele ich ausgefallene Wandgestaltungen und Metalloberflächen für meine eigene Möbelkollektion. Darüber hinaus präsentiere ich exklusiv in Frankfurt österreichisches Kunsthandwerk wie die Möbel von Felix Muhrhofer und Glas der Manufaktur Lobmeyer“.

Das alles macht P22 Interior Design zu einer echten Oase geschmackvoller Inneneinrichtung.

P22 Interior Design, Berliner Str. 26, Frankfurt, www.p22interior.design und Instagram