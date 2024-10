PAD (03): Wir stellen uns der Zukunft …

× Erweitern Foto: Candy Welz weirdeerie Szene aus „the weird and the eerie“

… oder vielleicht schon der Gegenwart? Unter anderem auch diese Frage wird bestimmt Teil des viertägigen Festivals „PAD – Performing Arts & Digitalität“. Das bundesweit einzige Theaterfestival, das spartenübergreifend einen Blick auf den aktuellen Stand digitaler Praxis in den Darstellenden Künsten zeigt.

Kernthema ist natürlich KI und ihre Auswirkungen auf die eigene Originalität Kreativer und Theaterschaffender. Zum Beispiel haben mit „the weird & the eerie“ der Regisseur und FAUST-Theaterpreisträger 2023 Michael v. zur Mühlen, der Dramatiker Thomas Klöck und der Musiker Andreas Specht eine Musiktheaterperformance und eine Installation geschaffen, in der lebensechte Avatare menschliche Vorbilder nahezu perfekt imitieren können. Damit möchte PAD beweisen, dass es zeitgenössische Theaterformen gibt, für die es den vermeintlichen Widerspruch von „digital“ und „analog“ nicht mehr gibt.

× Erweitern Foto Calvise Predieri AphoticZone Szene aus „Aphotic Zone“

An insgesamt acht Spielorten in der Wiesbadener City werden weitere hybride Formate gezeigt; Projekte an der Schnittstelle zwischen Theater, Oper, Tanz, akustischer Kunst, Film und Digitalität, die performative und digitale Elemente zu einer neuen theatralen Form verschmelzen. Die Aufführungen werden ergänzt von einem Konferenzprogramm, das sich nicht nur mit Digitalität in der Kunstwelt auseinandersetzt, sondern auch der Frage nachgeht, wie wir Technologie und Digitalität nutzen können, um die Gesellschaft zu demokratisieren – und wo Gefahren lauern.

× Erweitern Foto Residenztheater ANA ANA – im Dialog mit der KI neue Geschichten erzählen

PAD findet in diesem Jahr zum dritten Mal statt und wechselt vom bisherigen Festivalort Darmstadt nach Wiesbaden.

24. – 27.10., Festival PAD Performing Arts & Digitalität, Wiesbaden, Details zum Programm über performingarts.digital/