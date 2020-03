PALS – die House-Freunde

× Erweitern Foto: Cormac PALS Cormac

PALS, die freundliche Mannheimer Party in entspannt-queerer Atmosphäre, geht in die nächste Runde. Dafür bittet PALS-Macher und Resident DJ Julian Bender den gebürtigen Nordiren und Wahl-Berliner Cormac in den Ring. Dabei geht’s natürlich nicht um Kinnhaken und Knock-Outs, sondern um gegenseitiges Hochschrauben.

Carmac ist panoramabarerfahren und als DJ in der internationalen queeren Clubszene unterwegs. Zum Tanzen gibt’s alles was Spaß macht: House, Techno, Italo Disco und Electro.

6.3., Disco Zwei, T6 14, Mannheim, 23:59 Uhr, www.facebook.com/discopals/