Party @ Comeback

Samstags ist DJ-Time im Comeback: Steve K feiert mit Drag-Host Audrey Diamond am 7. Oktober das Summer-Closing seiner Partyreihe „Saturgay Night“.

Am 14. Oktober ist Steve K erneut am Start, beim Birthday-Bash von Deniz und Gina und der zünftigen Oktoberfest-Party. In den letzten beiden Oktoberwochen wird das Comeback mit viel Deko zum Halloween-Spukhaus. DJ Niki Hit Mix steuert am 21. Oktober den passenden Soundtrack bei, DJ Steve K lädt am 27. Oktober zur Dämonium Night, tags drauf steigt die ultimative Halloween-Party mit DJ Niki Hit Mix.

Comeback, Alte Gasse 33, Frankfurt, Partys jeweils ab 23 Uhr, www.facebook.com/Comebackbarlounge/