× Erweitern Foto: Schauspiel Frankfurt Past Forward

Früher war alles besser! Oder? Natürlich weiß man, dass der nostalgische Blick fast alles verklärt und die Vergangenheit rosiger erscheinen lässt als sie wirklich war. Aber Nostalgie hat auch etwas Verführerisches – genießerische Sehnsucht und das Gefühl von Sicherheit, Dinge, die Glück verheißen.

In unsicheren Zeiten, in der die Zukunft besonders ungewiss oder partout nicht einzuschätzen ist (wie aktuell) ist die nostalgische Verlockung besonders groß. Aber statt in die Vergangenheit zu fliehen, könnte man sich ja auch mit dem Hier und Jetzt beschäftigen. „Resilienz“ heißt das neue Zauberwort, die Formel für Zuversicht und Stärke.

× Erweitern Foto: Schauspiel Frankfurt Past Forward

Sich anpassen an die Herausforderungen und Veränderungen des Lebens – seien sie auch noch so unerfreulich. Die Schauspielerin und Regisseurin Manja Kuhl hat sich dazu Gedanken gemacht und begibt sich mit ihrem Team Katharina Linder, Christina Geiße, Sarah Grunert und Sebastian Reiß auf die Suche nach Antworten und Formen des Ausdrucks – im Stück mit dem passenden Namen „Past Forward“.

ab 30.3., 20 Uhr, digital auf www.schauspielfrankfurt.de