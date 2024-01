× Erweitern Foto: Qinglin Meng PatientZero

Ein Theaterstück von Marcus Peter Tesch gegen das Vergessen der Aids-Pandemie: Eine Wohnung in einer Großstadt, irgendwo in Deutschland und irgendwann zwischen den starken Wellen der Aids- und Corona-Pandemie. Es klopft und vor der Tür steht – mal wieder – der Tod. Na toll! Teschs radikales wie humorvolles Theaterstück arbeitet gegen falsche Vorurteile, gegen das Vergessen und Verdrängen und gegen das Schweigen. Auf der anderen Seite ist es ein Stück über die Suche nach Solidarität und Liebe und unkonventionellen Formen von Gemeinschaft und Familie. Marcus Peter Tesch beschäftigt sich in seinen Texten gerne mit der Sichtbarmachung queerer Geschichte; seine Stücke wurden unter anderem am Deutschen Theater Berlin, dem Theater Rampe in Stuttgart oder dem Berliner Ringtheater aufgeführt. Sarah Kohm hat Marcus Peter Teschs Stück „Patient Zero 1“ für das TiF-Theater Kassel inszeniert. Als Gast des Schauspielensembles ist der in Frankfurt lebende Tänzer und Performer Joel Small alias Reflectra dabei. Die Premiere am 2. Februar ist bereits ausverkauft, für alle anderen Termine gibt es noch Tickets.

2.2., TiF-Theater im Fridericianum, Friedrichsplatz 15, Kassel, 20:15 Uhr, Premiere ist bereits ausverkauft, weitere Vorstellungen: 30.1. (Sneak-Preview), 10. und 17.2. sowie am 16.3., www.staatstheater-kassel.de