PaWS – der Puppy-Treff

„PaWS“ heißt die PetPlay-Gruppe für Hessen, Rheinland-Pfalz, das Saarland und den nördlichen Teil Baden-Württembergs. Die Teilnehmenden treffen sich regelmäßig in Frankfurt sowie an unterschiedlichen Orten der Region zum ungezwungenen Beisammensein, Austausch und Spiel. Seit Anfang dieses Jahres sind sie als freie Gruppe unter dem Dach des FLC; der PaWS-Frankfurt-Stammtisch findet in der Regel am zweiten Samstag jeden Monats im Switchboard statt – ab und an gibt’s aber auch Specials.

8.3., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 19 Uhr, www.flc-frankfurt.de