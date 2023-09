Perfekte Badplanung mit KÖBIG

× Erweitern Foto: KÖBIG

Die Gestaltung des eigenen Badezimmers will gut überlegt sein, soll sie doch nicht bloß funktional und dem Raum angepasst, sondern auch den individuellen Wünschen für den eigenen Wellness-SPA entsprechen.

Wenn‘s ums Bauen geht, ist KÖBIG mit seinen 12 Niederlassungen in Rheinland-Pfalz und Hessen der richtige Partner. Mit einem hauseigenen 3D-Badplaner, der als App- oder Desktop-Version kostenlos downloadbar ist, kann man selbst kreativ werden und zu Hause die Gestaltung des Traum-Badezimmers starten; der Entwurf dient anschließend als Grundlage für die Detailplanung mit dem Team der KÖBIG-Profiberatung.

Foto: KÖBIG

Die Auswahl an Gestaltungselementen ist bei KÖBIG groß und zeigt exklusive Badmöbel und Waschplätze, dazu können passende Fliesen für Wand und Boden kombiniert werden. Neben namhaften Marken bietet KÖBIG auch Produkte der Eigenmarken Aventuro oder DIANA an.

Natürlich ist der digitale Service nicht verpflichtend – bei KÖBIG kann man sich auch in den Ausstellungen vor Ort inspirieren lassen und nach vorheriger Terminvereinbarung mit dem KÖBIG-Team gleich in die konkrete Planung einsteigen.

Der KÖBIG-Hauptstandort ist dabei der Showroom im BauPark Mainz. Hier gibt’s alles rund um die perfekte Badgestaltung zum Anschauen und Anfassen inklusive professioneller Beratung und Planung samt einer VR-Badplanung, mit der man vorab schon mal virtuell in seine zukünftige Wellness-Oase eintauchen kann. Mit ihrem umfangreichen Angebot konnte sich die Mainzer KÖBIG-Ausstellung just die Auszeichnung „Beste Badstudios“ für 2023 sichern.

× Erweitern Foto: KÖBIG

In diesem Zusammenhang ist auch das Haus der Fliesen in Frankfurt erwähnenswert: Hier präsentiert KÖBIG eine breite Auswahl an Fliesen verschiedener Marken und Hersteller – ein Eldorado für die perfekte Badgestaltung zum Anschauen, Anfassen und Erleben.

KÖBIG, Hauptstandort BauPark Mainz, Rheinallee 161, Haus der Fliesen, Hanauer Landstr. 208, mehr Infos und Terminvereinbarungen über www.koebig.de