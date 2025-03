Pflanzen-Intelligenz

× Erweitern Foto: Felipe Castelblanco Felipe Castelblanco, „Borrachero Dreams (Brugmansia Versicolor, Tabanok)“, 2024, Fotografie, © Felipe Castelblanco, im Rahmen des Forschungsprojekts „Plants_Intelligence“

Während überall über künstliche Intelligenz diskutiert wird, wendet sich das Museum Sinclair Haus als interdisziplinäres Ausstellungshaus für Kunst und Natur in seiner neuen Ausstellung „Unter Pflanzen“ der Flora zu – und lädt zur Entschleunigung.

Foto: © Kalle Hamm and Dzamil Kamanger Foto: © Courtesy the artist and Galerie Krinzinger / Photo Paris Tsitsos

Wie leben Pflanzen? Wie atmen sie? Was beeinflusst ihre „Entscheidungen“, zum Beispiel in die eine oder die andere Richtung zu wachsen? Kommunizieren Pflanzen miteinander? Das Museum Sinclair Haus lenkt den Blick auf die Welt der Flora mit all ihren Geheimnissen und Schönheiten. Die gezeigten Kunstwerke erforschen zum Beispiel, wie Pflanzen verschiedene Kulturen der Welt prägen – von Europa bis zu indigenen Gemeinschaften in Südamerika.

Foto: © Debora Lombardi Foto: © Kahn & Selesnick

Andere Werke arbeiten mit naturwissenschaftlichen Ergebnissen, wie die Erforschung der hochgiftigen Engelstrompete, dem Fuchsschwanzgewächs Amarant oder der Süßlupinie, die ungiftige Gattung der Lupinienarten mit ihren auffälligen Blütenständen.

Auch zu sehen sein werden Pflanzen-Menschen-Hybride, die dazu anregen, Gemeinsamkeiten zu entdecken. Die Schau wird wie immer durch ein umfangreiches Rahmenprogramm ergänzt. Eine Ausstellung, die dazu einlädt, sich langsam und aufmerksam den Pflanzen zuzuwenden, die man vielleicht sonst gerne mal übersieht.

16.3. – 17.8., Museum Sinclair Haus, Löwengasse 15, Bad Homburg, kunst-und-natur.de/museum-sinclair-haus/