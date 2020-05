× Erweitern Fotos: Fabian Klenk, Pflege im Quadrat Pflege im Quadrat

Als erster ambulanter Pflegedienst Baden-Württembergs hat sich „Pflege im Quadrat“ der Zertifizierung durch das Qualitätssiegel „Lebensort Vielfalt®“ unterzogen. Das Zertifikat der Schwulen Beratung Berlin bestätigt, dass ein Unternehmen auf allen Ebenen sexuelle und geschlechtliche Minderheiten integriert – besonders wichtig ist dies für die sensible Pflege von Seniorinnen und Senioren. Wieso erklärt „Pflege im Quadrat“-Geschäftsführer Panajotis Neuert.

Panajotis, viele Pflege- und Alteneinrichtungen gehen davon aus, dass ihre Arbeit grundsätzlich diskriminierungsfrei ist; insbesondere könnte man davon ausgehen, wenn der Chef selbst homosexuell ist. Was hat euch dazu bewogen, das Zertifizierungsverfahren trotzdem zu durchlaufen?

Ich denke gerade dann, wenn der Chef selbst homosexuell ist, ist die Gefahr groß, dass man Dinge übersieht oder sie für selbstverständlich ansieht, obwohl sie es (noch) nicht sind. Man läuft Gefahr, genau dieses eminente und so existenziell wichtige Thema für queere Menschen einfach zu vergessen, da es für einen selbst ja hoffentlich schon „normal“ ist. Aber hier muss man sich eben dann wirklich damit auseinandersetzen, am besten durch viele Brillen und mit vielen Blickwinkeln schauen.

Das Lebensort Vielfalt-Qualitätssiegel ist eine Auszeichnung, die stationäre Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste erhalten, die in struktureller, organisationspolitischer und personeller Hinsicht Voraussetzungen schaffen, sexuelle und geschlechtliche Minderheiten zu integrieren.

Einrichtungen erhalten diese Auszeichnung, wenn sie sich nachweislich bemühen, die sexuelle und geschlechtliche Vielfalt ihrer Klient*innen, Bewohner*innen und Mitarbeitenden als wesentlichen Aspekt ihrer Persönlichkeit zu berücksichtigen - in der Pflege wie im alltäglichen Leben.

An welchen Stellen habt ihr die Erfahrung gemacht, noch sensibler mit der Pflege queerer Menschen umgehen zu müssen?

Wir haben bei der Zertifizierung so immens viel gelernt, und es war einfach eine sehr spannende und großartige Erfahrung für das gesamte Team. Insbesondere haben wir bei der Entwicklung unseres Verhaltenskodex ein neues Bewusstsein für die Vielfalt unserer Mitarbeitenden erhalten. Ihre Talente können wir nutzen, um unbewusste Diskriminierungen zu vermeiden. Wir bei Pflege im Quadrat sind sowieso schon immer ein Stückchen weiter gewesen, aber der Prozess der Zertifizierung hat uns nochmals viele neue Impulse gegeben.

Durch Fortbildungen haben wir auch über die Situation von intersexuellen oder nicht-binären Personen viel dazu gelernt. Durch ein neues Verständnis erleichtert uns das neue Wissen die Pflegearbeit und den sensiblen Umgang mit diesen Menschen.

Was ist deiner Meinung nach besonders wichtig beim Umgang mit queeren Pflegebedürftigen?

Gerade ältere, queere hilfsbedürftige Menschen haben gezwungenermaßen gelernt, ihre Sexualität ein Leben lang zu verstecken. Also müssen wir eben noch ein kleines bisschen feinfühliger als sonst schon agieren, mal zwischen den Zeilen lesen, noch genauer zuhören…

Unser größter Wunsch ist es bei diesen Menschen ein wenig zur Entlastung oder sogar zur Öffnung beitragen zu können, wenigstens in dieser sowieso schon schweren Phase ihres Lebens. Wir möchten echtes Verständnis zeigen, dem Menschen einen wirklichen Ort der Geborgenheit und völligen Entfaltung bieten, indem wir alle Menschen als gleichwertig ansehen und das auch spürbar machen.

Welches Einzugsgebiet hat dein Pflegedienst?

Wir haben in der schönen „Rainbow City“ Mannheim unsere Zentrale, von der aus versorgen wir den kompletten Mannheimer Norden bis runter zu den Quadraten. Ab Herbst freuen wir uns auf unsere „grüne“ Niederlassung im hippen Stadtteil Jungbusch. Von hier versorgen wir die komplette Innenstadt. Das Beste: völlig emissionsfrei – zu Fuß, mit dem Fahrrad oder E-Rollern.

Last, but definitely not least: Unser Mega-Team in der Niederlassung im malerischen, pfälzischen Böhl-Iggelheim. Hier versorgen wir einen Radius von fast 50 km ländlichen Gebiets.

