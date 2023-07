× Erweitern Foto: Nicholas Swatz, pexels.com, gemeinfrei

Endlich kann auch PLUS wieder zum jährlichen Community-Fest einladen. Das beliebte „Grillfest am andern Ufer“ kommt in diesem Jahr leicht verändert als „Picknick am anderen Ufer“ zurück:

PLUS bietet Kaffee und Kuchen, die sonstige Verpflegung bringen die Teilnehmenden selbst mit und machen mit ihren Picknickkörben die Community sichtbar. Es gibt ein kleines Programm, ein Awareness-Team ist dabei, außerdem werden der mvd und Xanthippe ein Fußballfeld aufbauen. Der Fokus liegt also verstärkt auf Zusammenkommen und gemeinsamer Sichtbarkeit. Der bekannte Ort auf den Neckarwiesen unterhalb der Kurpfalzbrücke bleibt bestehen. Welcome back!

22.7., Neckarwiesen an der Kurpfalzbrücke (West-Seite), Mannheim, 16 – 23 Uhr, www.plus-rheinneckar.de