Picknick am anderen Ufer

„PLUS-Picknick"

Das Communityfest des PLUS-Teams hat eine lange Tradition, wird aber nie langweilig. Früher „Grillfest am anderen Ufer“ genannt, lädt PLUS in diesem Jahr unter dem Geburtstagsmotto „25 Jahre PLUS“ auf der Neckarwiese an der Kurpfalzbrücke zu Kaffee und Kuchen – alle sind eingeladen, auch ihr eigenes Picknick-Körbchen mit Leckereien zu packen und mitzubringen. Auf der Wiese gibt’s Live-Musik vom Jazz-Duo mit Gabriele Maurer und DJ-Sounds von Purple Suggar. Die PLUS-Gründungsmitglieder erzählen aus den Anfangstagen der Beratungsstelle, es gibt ein Quiz zum Mitdenken – und für den Körper hat das Team des mvd Sportliches vorbereitet. Eben ein echter Community-Sonntagnachmittag!

4.8., Neckarwiese an der Kurpfalzbrücke, Mannheim, 14 – 20 Uhr, www.plus-rheinneckar.de

