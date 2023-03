Pilotprojekt: Queere Jugend im ländlichen Raum

Während es in den Großstädten und Ballungszentren ein gut funktionierendes Netzwerk queerer Angebote gibt, sieht’s im ländlichen Raum meistens mau aus; die Hessische Landesregierung möchte dem entgegenwirken und startet ein Projekt, das neue Möglichkeiten für queeres Leben und queere Netzwerke in der Provinz fördert.

„Überall in ländlichen Räumen in Hessen gibt es schwule, lesbische, bisexuelle und trans* Jugendliche. Wir müssen dafür sorgen, dass diese in ihrer Nähe offene Jugendgruppen finden“, erklärt der Hessische Sozial- und Integrationsminister Kai Klose. „Und wir dürfen nicht darauf warten, bis die Jugendlichen diese Angebote einfordern – wir müssen selbst aktiv werden“.