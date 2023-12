Pink Monday Heidelberg

× Erweitern Foto: Thomas Dümpelmann Pink Monday-Marktplatz Pink Monday mit Großem Fass auf dem Marktplatz, Bild 2022

Foto: Aidshilfe Heidelberg Steffen Schmid Gästeführer Steffen Schmid lädt zur QueerTour Heidelberg

Schon seit neun Jahren gehört er zum festen Programm des Heidelberger Weihnachtsmarkts: Der Pink Monday, der Tag der queeren Community. „Pink“ wird dabei wortwörtlich genommen, denn der gesamte Marktplatz wird in den Abendstunden in sattes pinkfarbenes Licht getaucht – vom Rathaus über den Herkulesbrunnen bis zur Heiliggeistkirche, die sogar im Inneren pink ausgeleuchtet wird. Um 18 Uhr findet in der Heiliggeistkirche eine Advents-Andacht statt, die Kollekte geht zugunsten der Aidshilfe Heidelberg. Die ist natürlich auch auf dem Pink Monday vertreten und bietet in der Bürgerhütte auf dem Marktplatz kleine Geschenkideen zum Kaufen sowie Infos rund um ihre Arbeit. Natürlich gibt’s auch wieder den leckeren „Pink Glühwein“ vom Weingut Adam Müller sowie die Sonderedition der Pink-Monday-Weihnachtstasse – ein Sammlerstück!

Extra-Tipp: Vor dem Start des Pink Monday lädt Gästeführer Steffen Schmid am späten Nachmittag zu seiner QueerTour Heidelberg. Beim Spaziergang durch die Heidelberger Altstadt erfährt man allerlei Erstaunliches über die homosexuelle Geschichte der Stadt. Alle Einnahmen gehen heute zugunsten der Aidshilfe Heidelberg. Die Tour endet pünktlich auf dem Marktplatz zum Start des Pink Monday.

4.12., Marktplatz, Heidelberg, 18 Uhr, www.aidshilfe-heidelberg.de, www.aidshilfe-heidelberg.de/pink-monday, 4.12., QueerTour Heidelberg, Start um 15:30 Uhr am Karlsplatz, Anmeldung über www.queertour-heidelberg.de