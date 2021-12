Pink up my Christmas!

× Erweitern Foto: Sven Schiffauer Malte Anders Christmas

Lifestyle-Coach Malte Anders überzeugt in seinem kabarettistischen Programm auch in diesem Winter wieder selbst die härtesten Weihnachtsverweigerer.

Möglich macht’s der Blick durch die queer-rosa Brille auf das Fest der Liebe. Denn wenn das zum Wirtschaftswunder wird, sind wirklich alle dabei. Und die homosexuelle Kaufkraft ist ja ein Fakt, da müssen wir gar nicht diskutieren:

„Lasst uns noch ein bisschen bunter sein – und uns am Kommerz erfreu‘n“, textet Malte Anders sinngemäß.

Die kabarettistische Marketingshow kitzelt nicht nur aus jeder noch so verstaubten Weihnachtstradition großen Nutzen für die Allgemeinheit, sondern beantwortet auch so essentielle Fragen wie: Was hat ein schwuler Weihnachtsmann im Sack? Und warum verschwindet das Christkind jedes Jahr über die Balkontür? Nur eins ist sicher: In diesem Jahr hängt wieder mehr Lametta am Baum.

17. und 18.12., Gallus Theater, Kleyerstr. 15, Frankfurt, 20 Uhr, www.gallustheater.de, www.malte-anders.de