Plastic Fantastic

× Erweitern Foto: SBJ / VG Bild-Kunst, Bonn 2023 César „Expansion à la boite d’oeufs“, ca. 1970, Plastik und Polyurethanschaum, Fondation César, Brüssel

Is‘ ja alles so schön bunt hier: Mit der Ausstellung „Plastic World“ dokumentiert die Schirn einen spannenden Bereich einer weltweiten Massenkultur: Die Geschichte der Kunststoffe und ihre Rolle in der bildenden Kunst. In den 1950er Jahren standen Synthetiks für Modernität, Fortschritt und die Demokratisierung des Konsums. Plastik war billig und befriedigte schnell den beginnenden Massenkonsum – oder machte ihn und die Wegwerfkultur überhaupt erst möglich.

Kunstschaffende begeisterten sich ebenfalls zunächst für Plastik und die neuen gestalterischen Möglichkeiten des Materials. Die Euphorie des „Plastic Age“ wich jedoch schnell der unbequemen Realität: Plastikmüll aus in Massen produzierten Kunststoffen ist eine ernste Gefahr für Umwelt und Natur. Obwohl seit Jahrzehnten die Vermeidung oder zumindest das Recycling von Plastik oberste Priorität haben sollte, sind Kunststoffe nach wie vor omnipräsent in unserem Alltag. Die Ausstellung bildet diese Entwicklung auf der künstlerischen Ebene ab: Vom Hochgefühl der Popkultur in den 1960er Jahren über den futuristischen Einfluss des Space Age und die Trash-Arbeiten des Nouveau Réalisme bis zu ökokritischen Positionen der jüngsten Zeit. Über 100 Werke von rund 50 Künstler*innen sind zu sehen, von Architektur-Utopien und Environments bis zu Material-Experimenten.

Foto: Estate of Craig Kauffman / VG Bild-Kunst, Bonn 2023 Foto: Tony Elieh Foto: VG Bild-Kunst, Bonn 2023

22.6., Eröffnung „Plastic World“, Schirn, Römerberg, Frankfurt, 19 Uhr, die Ausstellung ist bis zum 1. Oktober zu sehen, www.schirn.de

Foto: Jose Cuevas

Schirn Sommerfest am 22. Juni

Am Abend der Ausstellungseröffnung „Plastic World“ wird auch das Sommerfest der Schirn gefeiert. Wie in so vielen Aktionen der Schirn finden sich auch hier queere Realitäten: Perra Inmunda, non-binärer Rapper, DJ und Performer mit kolumbianischen Wurzeln, entzieht sich auch im künstlerischen Schaffen vorgefertigten Schubladen: multilingual, genreübergreifend, genderfluid und ohne Schubladendenken. Perra Inmuda wird als DJ performen, dazu kommt die in Berlin lebende DJ Soyklō mit einem eklektizistischen Mix aus Drum’n’Bass, Baile Funk, South African House, Baltimore Club Music und Hip-Hop. Los geht’s ebenfalls um 19 Uhr.

www.schirn.de

Aktionstag für queere Familien

Im Rahmenprogramm bietet die Schirn am 24. Juni einen Nachmittag, der speziell für Regenbogenfamilien gedacht ist. Von 14 bis 15 Uhr gibt es eine Familienführung für Kinder ab vier Jahren, die die Faszination für die bunte Plastikwelt entdecken lässt, gleichzeitig aber auch über die Gefahren informiert und die Vermeidung von Plastik thematisiert und Alternativen vorstellt. In einem Workshop, der von 15 bis 17 Uhr im Schirn Studio stattfindet, wird’s dann praktisch: Aus ökologischen Alternativen können dort Schlüsselanhänger oder kleine Anstecker gebastelt werden.

24.6., 14 – 15 Uhr: Familienführung für Kinder ab 4 Jahren, 15 – 17 Uhr Offener Bastelworkshop für Familien im Schirn Studio, www.schirn.de