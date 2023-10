PLUS Heidelberg

PLUS, die Beratungsstelle für Vielfalt sexueller Orientierung und Geschlecht, erhält für seine Heidelberger Stelle eine Erhöhung der bisherigen Förderung seitens der Stadt Heidelberg.

„Die Förderung der Stadt ermöglicht PLUS, die Präventionsarbeit zu intensivieren und weitere, gezielte Angebote zur Sensibilisierung und Aufklärung schaffen“, erklärt Dr. Christina Herrmann von PLUS Rhein-Neckar.

Insbesondere soll die Gewaltprävention ausgebaut werden – denn auch in Heidelberg häufen sich queerfeindliche und antifeministische Vorfälle. Aus diesem Grund wurde bereits im März dieses Jahres ein „Runder Tisch sexuelle und geschlechtliche Vielfalt der Stadt Heidelberg“ einberufen, dessen Ergebnisse die Notwendigkeit gewaltpräventiver Maßnahmen zeigte.

„Während auf bundespolitischer Ebene Stimmen mit queerfeindlichen Positionen die politischen Debatten verschieben möchten, verstärken auch auf kommunaler Ebene in Heidelberg fundamentalistische und rechte Gruppierungen ihr ‚Engagement‘ gegen Vielfalt und Toleranz“, heißt es in einer Erklärung von PLUS.