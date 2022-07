PLUS Mannheim: Kein Picknick am anderen Ufer

× Erweitern Foto: Aline Viana Prado, pexles.com, gemeinfrei

Eigentlich lädt PLUS jedes Jahr zum großen „Grillfest am anderen Ufer“ an der Neckarwiese unter der Kurpfalzbrücke. Da diese Location nicht mehr zur Verfügung steht, war PLUS auf der Suche nach einer Alternative – die Open Air Kulturtragflächen, die die Stadt Mannheim im Zuge der Corona-Maßnahmen für kulturelle Veranstaltungen freigegeben hatte, wären eine solche Alternative gewesen. Die Aussicht schien gut, doch nun bekam PLUS Ende Juni leider die Info, dass die Flächen doch nicht freigegeben sind.

Daher muss das für den 23. Juli geplante „Picknick am anderen Ufer“ leider doch wieder abgesagt werden. Das Team ist weiterhin auf der Suche und freut sich über Ideen!

Beim Blick auf die PLUS-Website kann man jedoch viele andere Angebote entdecken – zum Beispiel die Lesbenlounge am 2. Juli im QZM oder „Cooking Love“, der Kochtreff in der Hafenkirche am 21. Juli.

www.plus-mannheim.de