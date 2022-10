Nach 30 Jahren hinterm DJ-Pult verabschiedet sich DJ Pol von der großen Bühne.

Angefangen im Gothic-Kult-Klub Negativ ist Pol in Frankfurt vor allem mit seinen regelmäßigen Sets bei Britpop Strikes Again und nicht zuletzt als Erfinder der Atomic-Party, seinerzeit die erste Queere Party mit Indie-Sounds, berühmt geworden. Seinen Abschied feiert er zusammen mit DJane Kolleg*innen, die ihn über die Jahre hinweg begleitet haben: das Suspiria Team aus Köln, wo Pol derzeit lebt, Why-T von der Britpop Strikes Again und barbecute björn. Und natürlich steht der Meister selbst ebenfalls hinter den Decks beim Mix aus Indie, Pop, New Wave, Electro und 1980er-Sounds. Cheerio, Farewell, Applaus und Servus!

21.10., Silbergold, Heiligkreuzgasse 22, Frankfurt, 23:59 Uhr, www.silbergold-club.de