× Erweitern Foto: Oliver Gerhardt PopUp Beach

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen – und so hat das Team der Love Family Park-Crew ein lässiges Beach-Festival auf die Beine gestellt, das an den Wochenenden zum Chillen in der Sonne bei Live-Musik und DJ-Sets lädt.

Die Sessions starten am 31. Juli am wunderschönen Sickenhöfer See in Babenhausen und bieten bis Ende September an jeweils drei Wochenend-Tagen ein entspanntes Tagesprogramm, frische Drinks und Speisen und Beachvolleyball.

Die Gäste sitzen an Tischen in Zehnergruppen und das weitläufige Gelände bietet genügend Platz für jede Gruppe

Das Opening-Wochenende vom 31. Juli bis 3. August steht unter dem Motto „Seebeben“; am Sonntag gibt’s einen lockeren Strandtag mit Live-Musik von StreetLIVE Family und Strandakustik.

Am folgenden Wochenende gibt’s das „Stadt Land Bass“ Sit-In mit Joyze Muniz (Freitag, 7.8.), Babetta (Samstag, 8.8.) und Dominik Eulberg (Sonntag, 9.8.).

Walalata Pop-Up Beach Lounge, Sickenhöfer See, Babenhausen, freitags 16 – 23 Uhr, samstags und sonntags 12 – 22 Uhr, Infos und Buchungen über www.walalata.de