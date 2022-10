Praktische Solidaritäten: Pride

PLUS präsentiert eine Sonntags-Matinée mit Film und Diskussion. Der britische Spielfilm „Pride“ aus dem Jahr 2014 beruht auf einer wahren Geschichte: 1984 – die Iron Lady Margret Thatcher hat Großbritannien fest im Griff, landesweite Streiks sind an der Tagesordnung.

Beim Pride London beschließt eine Gruppe queerer Aktivist*innen, die streikenden Bergarbeiter zu unterstützen. Die Gewerkschaft hat Vorbehalte, und so machen sich die Aktivist*innen auf eigene Faust auf die Suche. Ein kleines Bergarbeiterdorf lässt sich auf ein Treffen ein, bei dem die gegenseitigen Vorurteile aufeinanderprallen. Trotzdem kommt es zum Schulterschluss: Die Aktivist*innen organisieren ein Benefizkonzert mit dem britischen Duo Bronski Beat, die Bergarbeiterfamilien führen die Parade des nächsten London Prides an.

Im Anschluss an die Vorführung lädt PLUS zur Diskussion um Solidarität, gegenseitiger Interessen und dem Umgang mit Unterschieden ein. Mit dabei: Stefanie Jansen, Bürgermeisterin des Sozial-Dezernats Heidelberg, und Angela Jäger von PLUS.