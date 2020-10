Hessens erster Preis für Lesbische Sichtbarkeit

× Erweitern Foto: Tim Wegner Lesbische Sichtbarkeit

Am 14. Oktober wurde der erste Hessische Preis für Lesbische Sichtbarkeit im Rahmen eines feierlichen Festakts im Biebricher Schloss verliehen. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis geht an die Kasseler Sozialpädagogin Veronica King.

„Mit Veronica King hat die Jury eine Preisträgerin ausgewählt, die sich in den vergangenen Jahrzehnten und bis heute in einer Vielzahl von Rollen und Settings für lesbische Sichtbarkeit eingesetzt hat und immer noch einsetzt – häufig gegen alle Widerstände“, heißt es dazu von Sozial- und Integrationsminister Kai Klose. „Ihr vielseitiges, langjähriges und in die Zukunft hineinwirkendes Engagement für lesbische Sichtbarkeit macht sie zu einer würdigen Preisträgerin; über die Auszeichnung freue ich mich sehr“.

Foto: Tim Wegner Lesbische Sichtbarkeit Veronica King mit Kai Klose, Hessens Sozial- und Integrationsminister

Veronica King ist in vielen Bereichen tätig: Ob als Sozialpädagogin in der Frauen- und Jugendarbeit, im Vereins- und Freizeitsport, in der Verwaltung, bei der Organisation des CSD Kassel, in Theaterprojekten oder zahlreichen weiteren ehrenamtlichen Aktivitäten teilt King ihre Erfahrungen als farbige, lesbische Frau und arbeitet daran, Strukturen zu öffnen und weiterzuentwickeln. Als Mittlerin spricht sie auch Themen wie Body-Positivity an und verbindet Generationen. Kai Klose ergänzt: „Sie ist Vorbild für viele junge Menschen, gerade auch in den ländlichen Regionen Nordhessens“.

× Erweitern Foto: Tim Wegner Lesbische Sichtbarkeit Die Jury (hinten v.l.n.r.): Max Helmich (Übersetzer aus Mainz-Kastel), Betina Delalic (DJ Betty Ford, Veranstalterin und Gastronomin aus Kassel), Stephanie Kuhnen (Autorin und Journalistin), Susanne Stedfeld (Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration in Wiesbaden), vorne: Dr. Gesa Teichert-Akkermann (Referentin für Gesellschaft, Teilhabe und Antidiskriminierung der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld).

Zur ersten Preisverleihung lagen der fünfköpfigen Jury über 20 Nominierungen vor; unter anderem auch die vieler Aktivist*innen aus Frankfurt wie die Organisator*innen des Dyke March Rhein-Main 2019, die Beratungsstelle LIBS, der Chor „Die Liederlichen Lesben“, Dr. Constance Ohms, Erika „Ricky“ Wild vom La Gata und auch Kim Engels vom frauen museum wiesbaden, außerdem die Initiative „Lesben gegen Rechts“ und Yvonne Ford als Veranstalterin von „Lesbischer Herbst“.

Der Preis wird von nun an alle zwei Jahre an Lesben (cis, trans*, non-binär), lesbische Gruppen und Initiativen und Organisationen verliehen, die sich für lesbische Sichtbarkeit einsetzen und Bezug zum Land Hessen haben.

