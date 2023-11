Premiere: Weihnachten mit den Hesselbachs

× Erweitern Foto: Katrin Schander, www.farbeundschwarzweiss.de Jo Heselbachlesung

Erfolgreich sind die Lesungen der Original Hesselbach-Texte, die Entertainer Jo van Nelsen seit 17 Jahren präsentiert. Zum 75. Jubiläum der Radio- und Fernsehfamilie hat van Nelsen eine neue, 11. Lesung im Gepäck: „Die Weihnachtsbescherung.

Die Geschichten der grundsoliden Frankfurter Kleinunternehmerfamilie Hesselbach sind Kult, spätestens mit der seit den 1960er Jahren ausgestrahlten gleichnamigen Fernsehserie von Hesselbach-Autor und -Hauptdarsteller Wolf Schmidt (Karl „Babba“ Hesselbach) und Liesel Christ (Mama Hesselbach). Ebenso erfolgreich sind die Lesungen der Original Hesselbach-Texte, die Entertainer Jo van Nelsen seit 17 Jahren mainauf, mainab präsentiert. Zum 75. Jubiläum der Radio- und Fernsehfamilie Hesselbach hat van Nelsen seiner Reihe eine neue, 11. Lesung hinzugefügt: „Die Weihnachtsbescherung“ ist ein Radiohörspiel, das erstmals an Heiligabend des Jahres 1949 vom Hessischen Rundfunk ausgestrahlt wurde. Nach über 70 Jahren behandelt dieses Hörspiel ein (wieder) brandaktuelles Thema: Bei den Hesselbachs wird eine Flüchtlingsfamilie einquartiert, was die eingefahrenen Bahnen der hesselbachschen Weihnachtszeit in Unruhe zu versetzen droht. Da hilft wohl nur noch die typische Frankfurter Art: „Bevor isch misch uffreesch, isses mer liewer egal“. Jo van Nelsen schlüpft in seiner Mundart-Lesung virtuos in alle Hesselbach-Charaktere und ergänzt das Ganze mit Texten und Gedichten von Mundart-Autoren der damaligen Zeit wie Karl Ettinger, Ferdinand Happ oder Otto Eugen Zöller. Die Premiere der neuen Hesselbach-Lesung ist am 23.11. ganz passend in Frankfurts Traditions-Kabarett-Keller „Die Schmiere“. Karl, mei Drobbe!

23.11., Premiere in Die Schmiere, Seckbächer Gasse 4, Frankfurt, 20 Uhr, www.die-schmiere-theater.de, www.jo-van-nelsen.de

Weitere Termine:

6. und 29.12., Die Schmiere, Frankfurt

8.12., Künstlerhaus Ziegelhütte, Darmstadt

10.12., Stadtbibliothek Bad Vilbel

19.12., GDA Frankfurt am Zoo, Frankfurt