PrEP in der Praxis

Seit dem 1.9.2019 ist die PrEP eine Kassenleistung. Nach sechs Monaten ist Zeit für ein erstes Resümee; wir haben bei Dr. Alexander Bodtländer von der Praxis im Nordend nachgefragt, wie PrEP im Praxisalltag erlebt wird.

Alexander, was kannst du aus deiner Praxiserfahrung über die letzten sechs Monate mit PrEP berichten?

Seit September ist der Bedarf an PrEP enorm gestiegen; wir hatten zum Teil Wartezeiten von bis zu sechs Wochen für unsere Beratungstermine. Was mir dabei aufgefallen ist: Die Patienten sind in der Regel gut vorbereitet und wir müssen bei den Meisten die Beratung nicht bei Null beginnen. Das liegt bestimmt auch an der Transparenz, die über die Medien zum Thema PrEP geschaffen wurde und den weiteren Beratungsangeboten, zum Beispiel bei der AIDS-Hilfe. Wir können dadurch generell auch viel bessere Beratungsgespräche zum Thema Sexualität führen, denn die Patienten geben bereitwillig Auskunft, auch die Heterosexuellen. Bei der Beratung muss man ja gewissermaßen ‚die Hosen runterlassen’, wir fragen schon explizit nach Sexpraktiken und so weiter. Aber das klappt sehr gut.

Ein weiterer Nebeneffekt ist, dass durch die regelmäßigen Untersuchungen die eine PrEP-Behandlung mit sich bringt, einige andere Krankheiten oder Impflücken erkannt werden, die man sonst vielleicht erst viel später diagnostiziert hätte. Fehlende Hepatitis-Impfungen, zum Beispiel.

Was mir weiterhin aufgefallen ist: Viele Patienten kommen über ihre Hausärzte zu uns, und da bemerken wir öfters, dass einige der Hausärzte mit dem Thema noch nicht so vertraut sind. Zum Beispiel, dass die Kosten für einen HIV-Test inzwischen eine Kassenleitung sind. Jeder sexuell aktive Mensch hat Anspruch auf Beratung und einen HIV-Test!

Führt die bessere Aufklärung auch zu weniger Stigmatisierung von Menschen mit HIV und AIDS?

Nein, das kann man nicht sagen, da hat sich leider nichts verändert. Ob sich die Stigmatisierung vielleicht sogar steigert, also dass man sagt, wie kann man sich jetzt mit HIV infizieren wo es doch die PrEP gibt? – das vermag ich nicht zu beurteilen, da müsste man die Beratungsstellen befragen. Aber eines muss klar sein: Trotz allem gibt es immer noch ein Risiko sich mit HIV zu infizieren, auch wenn es stark gesunken ist!

Wie oft wird PrEP-on-demand verlangt, also die Therapie nur gezielt für einen bestimmten Zeitraum zu nutzen?

Eigentlich gar nicht so oft, was natürlich vor allem damit zusammenhängt, dass man den Sex dann genau planen muss. Diejenigen, für die das passt, sind aber eher die Ausnahme, so wie es in den Empfehlungen zur PrEP auch heißt, dass man nur in Ausnahmefällen zur on-Demand-Einnahme raten soll.

Ehrlich gesagt bin ich immer noch erstaunt über die hohe Bereitschaft für die PrEP-Therapie, selbst bei Leuten, die gar nicht wissen, was es bedeutet, regelmäßig Tabletten einzunehmen.

Ich habe Meldungen über extreme Nebenwirkungen bei der PrEP gelesen – was kannst du dazu sagen?

Generell kann man sagen, dass abgesehen von den kurzfristigen Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen oder ähnliches, die in der Regel schnell vergehen, die PrEP erstaunlich wenige Nebenwirkungen zeigt.

Was wir von dem Medikament bereits wissen, und darauf beziehen sich diese Meldungen, ist der Fakt, dass es in seltenen Fällen zu Nierenfunktionsstörungen und Osteopenie, eine Knochendichteminderung, kommen kann. Aber das ist wie gesagt bei diesem Medikament schon länger bekannt. Bei Patienten, die zum Beispiel bereits eine Nierenfunktionsstörung haben, führt das zum Ausschluss von der PrEP-Behandlung.

