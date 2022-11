Preview: I Wanna Dance With Somebody

× Erweitern Foto: Sony Pictures 11221228 - I WANNA DANCE DSC00263.arw

Mit Spannung erwartet wird das Biopic über eine der erfolgreichsten US-Popstars unserer Zeit: Whitney Houston, die es vermochte, sich fast drei Jahrzehnte erfolgreich als Sängerin, Musikerin und sogar als Schauspielerin zu behaupten. Ihre einzigartige Stimme brachte ihr den Titel „The Voice“ ein und begeisterte ein Millionenpublikum. Alben und Songs waren aber nicht nur kommerzielle Erfolge, sondern wurden in den 80ern, 90ern und den frühen 2000ern regelmäßig mit Musikpreisen bedacht. Auch die Gay Community feierte die Songs der Pop-Queen, Songs wie „I Wanna Dance With Somebody“ wurden queere Hymnen und Houston engagierte sich in der AIDS-Politik – nicht zuletzt, weil sie in der Aids-Krise der 1980er viele schwule Freunde und Kollegen verloren hatte.

Viel Licht, viel Schatten: Privat hatte Whitney Houston zusehends mit Ehe- und Drogenproblemen zu kämpfen. Trotzdem veröffentlichte sie auch in dieser Phase neue Songs und ging 2009 noch einmal auf eine letzte Welttournee, die schon eine von Krankheit gezeichnete Sängerin zeigte. Am 11. Februar 2012 starb Whitney Houston an den Folgen ihres Drogenkonsums im Alter von nur 48 Jahren.

Das Biopic „I Wanna Dance With Somebody“ nach dem Drehbuch von Anthony McCarten (u. a. „Bohemian Rhapsodie“) zeigt sich ambitioniert und möchte ohne Tabus die komplexe und vielschichtige Frau hinter „The Voice“ portraitieren – von ihren Anfängen als Chormädchen in New Jersey bis hin zu einer der erfolgreichsten und am häufigsten ausgezeichneten Sängerin und Künstlerin. In der Rolle der Whitney Housten ist Naomi Ackie zu sehen – und natürlich gibt’s im Film jede Menge Whitney-Hits zu hören. Für Fans ein Muss!

Das Eldorado-Kino zeigt „I Wanna Dance With Somebody“ als Preview in Englisch mit deutschen Untertiteln am 21. Dezember. Am 22. Dezember startet der Film bundesweit und dann auch weltweit.

Wir verlosen bis zum 9.12. drei Mal zwei Tickets für die Preview!

21.12., Eldorado, Schäfergasse 29, Frankfurt, 20:30 Uhr, www.arthouse-kinos.de – VVK gibt’s hier

