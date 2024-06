Pride Month: Queer im Ostend-Kiez

× Erweitern Foto: Katharina Dubno „ConstanceOhms“ Dr. Constance Ohms

Weltweit ist das Klima für queere Menschen rauer geworden – auch in Frankfurt spürt man das in allen Stadtteilen. Verschiedene Präventionsmaßnahmen im Bermudadreieck haben in der Innenstadt für etwas Ruhe gesorgt. Wie die Situation im Frankfurter Ostend aussieht, wird im Rahmen des Pride Month Frankfurt in einer Diskussionsrunde vor Ort thematisiert. Gastgeber ist Ralf Müller-Arnold, Inhaber der Weinbar EAST GRAPE im Ostend. Es diskutieren Dr. Constance Ohms von der Beratungsstelle „gewaltfreileben“, Alexander Vogt, stellvertretender Vorsitzender der CDU Ostend und Mitglied im Bundesvorstand des LSVD, Volker Marx von der LINKEN, die Queer-Beauftragte der Frankfurter Polizei Felicia Thomas sowie Dr. Harpreet Cholia, Leiterin der Frankfurter Stabstelle Antidiskriminierung.

17.6., EAST GRAPE, Louis-Appia-Passage 12, Frankfurt, 18 Uhr, www.eastgrape.de

Pride Month Frankfurt, noch bis 21.6., einen Überblick über alle Veranstaltungen gibt’s über www.vielfalt-bewegt-frankfurt.de/de/pride-month