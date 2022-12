Pride Night: Seitenspiel

Als der unerfahrene Spieler Mark als neues Mitglied zu einen schwulen Londoner Rugbyclub kommt, sorgt das bereits für Spannungen im Team.

Als nach einer durchzechten Nacht Mark dann auch noch mit seinem Teamkollegen Warren im Bett landet, führt das zu ersthaften Problemen: Denn aus dem „Seitenspiel“ entwickelt sich mehr als ein bloßer One-Night-Stand, was bei den Teamkollegen nicht besonders gut ankommt. Die beiden versuchen ihre Affäre geheim zu halten, denn sowohl Mark als auch Warren leben eigentlich in festen Beziehungen, die nun auch in Gefahr sind. Wie werden Mark und Waren sich entscheiden?