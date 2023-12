Pride Night zum WAT

× Erweitern Foto: Arno Kohler PrideNight-ChristinaNiessen Führt durch den Abend: Opernsängerin Christina Niessen

Anlässlich des Welt-AIDS-Tags lädt das Badische Staatstheater Karlsruhe zu einer Benefizgala zu Gunsten von ZeSIA, dem Zentrum für sexuelle Gesundheit, Identität und Aufklärung der AIDS-Hilfe Karlsruhe. Für den Gala-Abend haben zahlreiche Künstler*innen des Theater-Ensembles ein buntes Programm zusammengestellt – unter anderem mit Ausschnitten aus dem Ballett „Das Mädchen und der Nussknacker“, dem trans Theaterstück „Der Katze ist es ganz egal“ oder bewegenden Chansons, vorgetragen von den Opernsolist*innen. Als Gäste sind der Karlsruher Kneipenchor und weitere Überraschungsacts eingeladen. Opernsängerin Christina Niessen moderiert den Abend. Die Pride Night im Staatstheater möchte Flagge zeigen für ein buntes, vielfältiges Karlsruhe und steht für eine Gesellschaft, in der alle so gleich geachtet werden, wie verschieden sie sind. Im Anschluss an die Vorstellung steigt im Entree des Theaters eine Party mit DJane Käry. Schirmfrau des Abends ist Uta-Micaela Dürig, sozialpolitische Vorständin des Paritätischen Baden-Württemberg. Die Erlöse des Events kommen ZeSIA zugute.

Foto: Arno Kohlem Nussknacker Ausschnitte aus dem Ballett „Das Mädchen und der Nussknacker“ sind zu sehen.

8.12., Badisches Staatstheater, Hermann-Levi-Platz 1, Karlsruhe, 20 Uhr, Party ab 22:30 Uhr, www.staatstheater.karlsruhe.de, www.zesia-ka.de