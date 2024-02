PRIDE PICTURES in Mannheim

× Erweitern Foto: Tima Miroshnichenko, pexels.com Kurzfilmnacht

Neun Filme in 95 Minuten – das schafft nur ein Kurzfilmprogramm! Die Karlsruher PRIDE PICTURES präsentieren auf ihrem Festival regelmäßig auch Kurzfilme, die zu einem kompletten Filmabend zusammengefasst werden. Das Jubiläums-Programm der PRIDE PICTURES aus dem Jahr 2023 ist nun noch einmal im Mannheimer QZM zu sehen. Die einzelnen Filme sind zwischen 2 und 20 Minuten kurz und bilden dennoch eine äußerst vielfältige queere Themenwelt ab. Zum Beispiel zeigt Luan Luca Lamberty in „Idenditiy Card“ was passiert, wenn man sich ausweisen muss, das Gender aber nicht zum Ausweis passt. Im israelischen 16-minüter „Happy Birthgay“ serviert die Mutter eine Geburtstagstorte mit kleinen Penisverzierungen – was soll man davon halten? Und „Breathe“ aus den Niederlanden verhandelt, ob man lieber untertauchen und sich verstecken soll oder besser mit einem tiefen Atemzug in die Welt zeiht, um für sich einzustehen.

24.2., QZM, G7 14, Mannheim, 20 Uhr, www.qzm-rn.de