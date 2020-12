Prima PRISMA!

× Erweitern Foto: Ketut Subiyanto, pexels.com, gemeinfrei PRISMA

Not macht mitunter erfinderisch: Da Gruppentreffen und ähnliche Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie gar nicht oder nur schwer umsetzbar sind, hat der Verein Queer Hanau bereits im Mai diesen Jahres den Podcast PRISMA ins Leben gerufen.

„Gerade in Zeiten von Covid-19 ist Kommunikation wichtiger denn je“, erklärt Christiane von Vorstand.

„Queer Hanau möchte mit PRISMA Menschen in und um Hanau sowie ganz Deutschland über aktuelle Themen und Ereignisse in der LGBTIQ*-Community informieren und ganz persönliche Geschichten von queeren Menschen erzählen“.

Im Lauf der Monate ist auf diese Weise eine bunte Podcast-Bibliothek entstanden: Berichtet wurde nicht nur über die Entstehungsgeschichte des Vereins Queer Hanau, ein Beitrag widmete sich einem lesbischen Elternpaar, ein anderer einem schwulen Vater. Dragqueen Giselle Hipps erzählte, wie sie zur Travestie gekommen ist, Gesundheitsthemen wie PrEP kamen ebenso zur Sprache wie der katholische schwule Pfarrer Holger Allmenröder oder die Trans*frau Fabienne.

Was dem Verein am Medium Podcast besonders gefällt: Durch die Audioaufnahmen werden Emotionen authentisch wiedergegeben. Echte Menschen aus der Umgebung erzählen aus ihrem Leben, von Höhen, Tiefen und gravierenden Entscheidungen. Und das fördert beim Hörer die Erkenntnis: Meine eigene sexuelle oder geschlechtliche Identität ist keine Krankheit – und ich bin nicht allein. PRISMA ist über Apple Podcast, Deezer, Spotify und tune in zu hören.

Mehr Infos zu PRISMA gibt’s über www.queer-hanau.de