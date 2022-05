Projekt 100% Mensch: „Not Alone“

× Erweitern Foto: Projekt 100%Mensch

„Have you ever seen a rainbow in the dark?” lautet die erste Zeile des Songs „Not Alone”, den das Projekt 100% Mensch anlässlich des IDAHOBITA* 2022 veröffentlicht. Das Projekt 100% Mensch engagiert sich seit 2014 mit verschiedenen Aktionen für die rechtliche wie gesellschaftlich Gleichstellung von LSBTIQA*.

„Not Alone“, eine queere Hymne über Hoffnung und Zusammenhalt und die Überwindung der Einsamkeit, wurde mit großem Orchester, mächtigen Chören und einer beeindruckenden Gruppe von 13 internationalen Sänger*innen aufgenommen; mit dabei sind unter anderem die Singer/Songwriter*innen Horse McDonald aus Schottland, Sarah Smith aus Kanada, die Berliner Keye Katcher und MKSM, Lili Sommerfeld, Bernard J. Butler oder LiLa.

Für das Video setzten zusätzlich acht Tänzer*innen des Ballett Theaters Pforzheim unter der Leitung von Guido Markowitz den Song choreografisch um. „Einsamkeit ist ein schreckliches Gefühl. Viele von uns fühlen sich verlassen – von ihrer Familie, der Gesellschaft, der Politik. Aber wir sind nicht alleine in unserem Kampf für Selbstbestimmung, Respekt und gleiche Rechte! Wir sind viele – und wir sind überall“, sagt Holger Edmaier vom Projekt 100% Mensch.

100% Mensch widmet „Not Alone“ insbesondere der queeren Community der Ukraine; um Spenden an das Bündnis Queere Notfallhilfe Ukraine wird gebeten; Das Bündnis ist ein Zusammenschluss von über 50 bundesweit tätigen queeren Organisationen, die sich unter anderem für sichere Unterkünfte, Lebensmittel sowie medizinische Versorgung von queeren geflüchteten in und aus der Ukraine engagieren.

www.100mensch.de