Der amerikanische Performer, Tänzer und Kurator Jeremy Wade sorgt sich: Um die Welt, die zwischenmenschlichen Beziehungen, Minderheitenrechte und die Natur. Seine Performances sind intensiv und berührend – wie die Revue „Lost at Sea with Puddles and Sunny“.

„Lost at Sea with Puddles and Sunny (revaped). Stories form The Howling Wave Form Sum“ lautet der komplette Name des Programms, in dem Jeremy Wade in die Rolle der Pelikandame Puddles schlüpft. Puddles ist Überlebende der Deepwater Horizon Ölkatastrophe von 2010. Einst ein wunderbarer Vogel ist Puddles zwar gerettet, aber ölverschmiert, ausgelaugt und überstrapaziert. Als einstiger Star einer Schiffsshow lädt sie noch einmal zu einer bissigen Revue der großen Gefühle und glamourösen Schulzen im neunten Unterdeck eines imaginären Schiffs. Begleitet wird Puddles vom Pianisten Sunny alias Quentin Tolimieri.

Der Mousonturm zeigt das Stück als digitale Fassung; zusätzlich gibt es ein Werksgespräch zwischen Wade und der Musiker*in Anohni (früher Antony Hegarty), die sich in ihrem letzten Album „Hopelessness“ ebenfalls mit Themen wie Klimaschutz und Gleichheitsrechten auseinandersetzt.

Jeremy Wade lebt und arbeitet seit 2006 in Berlin und hat mit verschiedenen Arbeiten unter anderem am Hebbel am Ufer-Theater für Aufsehen gesorgt. Von 2009 bis 2011 führte er Regie für die 13-teilige Queer-Performance-Serie „Creature Feature“. Wade hat außerdem die intersektionale Plattform „The Future Clinic for Critical Care“ initiiert, die mittels verschiedener Performancedisziplinen die „Politik der Sorge“ erforscht und entlarvt. Sein 2006 preisgekröntes Stück „Glory“ – zwei männliche Tänzer zwischen Agonie und Ekstase – sollte eigentlich im Rahmen des Tanzfestival Rhein-Main im November im Mousonturm gezeigt werden.

27.3., Uraufführung im Stream mit anschließendem Gespräch, Mousonturm digital, 21 Uhr, vom 28.3. bis 15.4. als Video on Demand, www.mousonturm.de