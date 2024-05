PUMP – all together!

× Erweitern Artwork: Claudius Desanti (@sissythattalk) „PUMP-Flyer”

Egal ob Sporty, Kinky, Topless oder in Drag: Die Stuttgarter PUMP-Party sagt „Feel Free To Express Yourself” – Everybody Sexy! Energiegeladen ist auch der Sound der PUMP: Als Special Guest ist einer der Pioniere der ukrainischen Technoszene am Start: Ruslan Mays mit einem seiner legendären Sets, die mitunter an schamanische Rituale erinnern.

× Erweitern Foto: Mays „RuslanMays“ Ruslan Mays

Auf Floor zwei bringt PUMP-Co-Host Ben Hille pumpin‘ House und Techno, den Warm-up besorgt Climax-Boss MCG.

1.6., Climax Institutes, Calwer Str. 25, Stuttgart, 23 Uhr, instagram.com/pump.theparty