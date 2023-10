PUMP – Liebe ist für alle da!

Die noch junge PUMP-Party kommt nach der fulminanten CSD-Sause zurück und feiert ab Oktober nun monatlich im Climax Institutes. Die Party-Hosts Bang & Cherry alias Umbra und Ben Hille stehen natürlich an den Decks und lassen mit pumpenden Bässen und elektronischen Bangern die Crowd beben. Dazu kommt Queer Ally Tiffany La Fox als Gast-DJ; sein Set präsentiert pulsierenden House und raue Sounds – Chicago, Vocal, Acid und Jack treffen auf kompromisslosen Techno. Climax-Boss Michael „Clash“ Gottschalk ebnet mit seinem Warm-Up-Set die Tanzfläche.

Foto: Dennis Mörgenthaler Photograph Foto: PUMP

Und über allem schwebt natürlich der Spirit der PUMP: Feel Free To Express Yourself! Egal ob sporty, kinky, topless oder in Drag: Sexy Outfits sind willkommen! Die Party möchte ein Safer Space für die Community sein: „PUMP ist sehr gay, aber keine Men-Only-Party“, sagen Bang & Cherry. Pump It Up!

7.10., Climax Institutes, Calwer Str. 25, Stuttgart, 23 – 8 Uhr, www.instagram.com/pump.theparty/