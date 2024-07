PUMP – PRIDE Edition

× Erweitern Foto: PUMP „PumpPride”

Keine Pride ohne die entsprechenden Partys: Am 27. Juli wäre da zum Beispiel die PUMP, eine der offiziellen Stuttgart PRIDE-Partys. Die beliebte Reihe feiert die queere Community noch einmal extra, unter anderem mit Gast-DJ Belen Zer, einer Größe der queeren Techno-Szene. Als Resident-DJ der LGBTQ*-Party Supernature brennt sie für elektronische Musik und Aktivismus. Sie rockt Clubs der Hauptstadt wie „://about blank“ oder „Ficken 3000“. Die gebürtige Spanierin trägt zudem einen der bekanntesten Namen der queeren Techno-Szene Madrids. Hier verbinden sich Old-School-Groove, Techno, Acid- und Trance-Elemente.

Foto: PUMP „BelenZer“ Foto: PUMP „BangCherry“

Außerdem: Mit Hardgroove, Chicago House und treibendem Techno sind Bang & Cherry am Start, Stuttgarts queeres DJ- und Producer-Duo. Umbra und Ben Hille sind die Residents und Veranstalter der PUMP. Climax-Boss MCG heizt zum Warm-up kräftig ein. Das Motto: „Feel free to express yourself!“. Heiße Outfits sind erwünscht, ob sporty, kinky, topless oder in Drag.

27.7., Climax Institutes, Calwer Str. 25, Stuttgart, 22 Uhr, www.instagram.com/pump.theparty

Tipp: Für die PUMP und ihre Partner-Party Lovepop gibt es wieder Kombi-Tickets; streng limitiert, daher im VVK über die Websites checken