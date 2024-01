„PUMP“ feat. Alicea

× Erweitern Pump

Lange erwartet, jetzt endlich da: DJ Alicea aus München ist im Februar zu Gast bei Stuttgarts jüngster Queerparty. Eingeladen war Alicea bereits für die Dezember-PUMP – leider verhinderte das damalige Schneechaos in München ihre Anreise.

Jetzt soll es klappen! Bekannt ist die vielseitige Techno- und House-DJ als Resident der Münchner Partyreihe Garry Klein im Club Rote Sonne. Alicea mixt Sounds von Hardgroove über House und Trance bis zu düsterem, hypnotischem Techno aus Detroit, UK und Berlin. Damit passt sie perfekt zur PUMP, der queeren kinky-Party Stuttgarts. Die PUMP-Hosts und Resident-DJs Bang & Cherry sind natürlich auch mit von der Partie, ebenso wie Climax-Boss MCG alias Michael „Clash“ Gottschalk, der sich ums Warm-up kümmert. Die Crowd feiert das frenetisch und kommt gerne in sporty, kinky oder Drag-Style zur Party – getreu dem PUMP-Motto „Feel Free To Express Yourself“. Checkt auch das Kombiticket für die am gleichen Abend stattfindende Lovepop-Party!

3.2., Climax Institutes, Calwer Str. 25, Stuttgart, 23 – 8 Uhr, Instagram.com/pump_theparty