PUMP is back – gay, queer & open-minded

× Erweitern Foto: PUMP Pump-Flyer

Die PUMP ist zurück aus der Sommerpause! Das wird gefeiert mit NEM, einem bekannten Gesicht aus der Stuttgarter Clubszene. Bei elektronischen queeren Partys wie „Avoid“, „Gagged“ oder „Mr. Wednesday“ (jetzt „Mr. Wendy“) hat er sich in der Szene und darüber hinaus bereits einen Namen gemacht. NEM ist ein Soundkünstler mit großer Liebe zur elektronischen Musik zwischen den House und Techno, mit viel Groove und kräftigen Bässen.

Foto: NEM DJNem Foto: PUMP BangCherry

Natürlich auch am Start sind Bang & Cherry alias Umbra und Ben Hille mit Chicago- und Vocal-House, Hardgroove und Techno. Die Hosts und Residents der PUMP sind Stuttgarts aufregendstes queeres DJ- und Producer-Duo. Climax-Boss MCG besorgt das groovende Warm-up. „Feel Free To Express Yourself!“ ist das Motto: Heiße Outfits sind an diesem Abend erwünscht, ob sporty, kinky, topless oder in Drag. Queere Menschen aller Geschlechter sind willkommen, wie grundsätzlich im Climax.

5.10, Climax Institutes, Calwer Str. 25, Stuttgart, 23 Uhr, www.instagram.com/pump.theparty