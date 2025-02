Puppypark All Gender Mannheim

Die Puppy-Park-Party ist der ideale Ort für Puppies und Handler*innen, um in Gear für eine Nacht komplett in den Headspace einzutauchen – inklusive zwei Dancefloors, einem XXL Bällebad zum Toben, einer Kuschel Area, FutterBox, WatchDogs und vielem mehr.

Egal, ob man erfahrener Puppy ist oder gerade erste Schritte wagt – diese Party ist der ideale Treffpunkt der Pupplay-Community, um unter Gleichgesinnten zu sein und viele neue Kontakte zu knüpfen.

Als besonderes Leckerli gibt’s eine Dragshow von und mit Pup Fuego.

Rund um den Puppy Park bietet das Mannheimer Café Solo ein kleines Rahmenprogramm: Am Freitag, dem 7. Februar, gibt’s in der Bar ein „Come Together“ für die Puppy-Community als Warm-up für die Party. Am Tag nach der Party findet der Puppy-Stammtisch im Café Solo statt.

8.2., Puppy Park im MS Connexion, Angelstr. 33, Mannheim, 20 Uhr, www.puppypark.de

7.2., 19 Uhr, Come Together, 9.2., 14 Uhr, Puppy Stammtisch, beides im Café Solo, U4 15 – 16, Mannheim, www.instagram.com/solo_mannheim