Pure Gay Clubbing auf zwei Ebenen

Coole Musik, coole Gäste, coole Drinks: die Pure ist von Beginn an die Party für betonte Lässigkeit. Im Juli eröffnet endlich wieder der Floor im Basement und gibt die Bar als Chill-Zone wieder frei.

Für den doppelten Groove sorgen Mark Hartmann und DJ Joans Hahn mit elektronischen Sounds auf dem Mainfloor, Miss Onyx bespielt das Basement mit Pop und R’n’B. Early Birds werden wie immer belohnt: bis 23 Uhr gibt’s einen Drink nach Wahl frei Haus. Got it? Get it!

30.7. Karlson, Karlstr. 17, Frankfurt, 22:30 Uhr, Infos auf Facebook