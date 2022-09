Pure in den Herbst

× Erweitern Foto: John Arano, unsplash.com, gemeinfrei

Zum Monatsausklang lädt die Pure-Party an jedem letzten Samstag eines Monats zum lässigen bis ausschweifenden House-Abend – alles kann, nichts muss. So auch im September: Auf dem Hauptfloor unterhalten die DJs Mark Hartmann und Danny Ventura mit housig-elektronischen Sound, im neugestalteten Basement lässt DJ S.A. mit Urban Beats, Pop, 2000er und Dance die Hosen flattern. Tipp: Early Birds bekommen bis 23 Uhr ermäßigten Eintritt! Pump that Bass!

24.9., Karlson, Karlstr. 17, Frankfurt, 22:30 Uhr, Infos auf Facebook