PURE präsentiert: Schwuppenexpress

Schwuppenexpess-Konsi

Zusätzlich zur regelmäßigen PURE Gay Clubbing Sause am letzten Samstag im Monat (also am 27. Januar) gibt’s im Januar noch ein zusätzliches PURE-Special: Zu Gast ist Konsi, Macher des Insta-Phänomens „Schwuppenexpress“, der seit geraumer Zeit auch Partys vom Stapel lässt, die in Berlin gerade der letzte Schrei sind. Wie beim Content des Social Media Stars dreht sich auch bei der Party alles um 2000er-Deluxe-Trash: „Schwingt eure süßen Hintern zu den geilsten Tracks der 2000er bis zu den hottesten Bangern von heute“, erklärt Konsi, der ursprünglich aus dem Rhein-Main-Gebiet stammt. Also: Hannah Montana, Lady Gaga, Britney Spears, Taylor Swift, No Angels und alle anderen Musikphänomene der Nullerjahre sind dabei und knallen direkt auf die 12! „Drecksauparty“, erklärt PURE-Macher und -Resident Mark Hartmann, der den musikalischen Support liefert.

20.1., Karlson, Karlstr. 17, Frankfurt, 22:30 Uhr, instagram.com/puregayclubbing/, instagram.com/schwuppenexpress.party/