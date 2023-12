PURE: Welcome 2024

× Erweitern Foto: Pure Gayclubbing Pure-Crowd

Eine Kracher-Party auf drei Floors präsentiert die PURE zum Jahreswechsel im Karlson Klub. Jeder der drei Tanzflächen bietet einen eigenen Musik-Soundtrack: All in the Mix, Crossover, Charts, Hip Hop, R’n’B, Electro und House stehen auf dem Menü. Das DJ-Trio Mark Hartmann, Le Skim und Jonas Hahn webt den jeweiligen Soundteppich. Ums Wohl der Gäste kümmert sich Host des Abends Maxima Love, und alle, die bis 23 Uhr erscheinen, bekommen ein Glas Welcome-Sekt aufs Haus. Um Mitternacht eröffnet außerdem das „Sweets Büffet“, um mit neuer Energie kraftvoll ins neue Jahr zu tanzen. Heiß, queer und flirty. Das kluge Party-Kid plant vor und holt sich vorab ein vergünstigtes Early-Bird-Ticket für die PURE-Silvester-Sause.

31.12., Karlson, Karlstr. 17, Frankfurt, 22 Uhr, Infos und VVK-Tickets über www.facebook.com/PUREgayclubbing/