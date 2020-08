Pure: White Sundowner Edition

× Erweitern Foto: Neemias Seara, pexels.com, gemeinfrei PURE Sundowner

Coole House-Beats, eine lässige Party-Crowd und die flirty-Atmosphäre: Das vermissen Pure-Fans seit März dieses Jahres.

Pure-Macher und DJ Mark Hartmann lädt nach der fast sechsmonatigen Party-Pause zu einer Sundowner-Edition auf der Dachterrasse des 25h The Trip Hotels, gleich um die Ecke der gewohnten Pure-Location Karlson. Bereits am 16. August gab’s die Premiere des neuen Formats.

Den Umständen entsprechend ist die Pure-Sonder-Edition ein chilliges Get Together: Open Air mit Start am späten Nachmittag, mit festen Sitz- und Tischplätzen, besten Drinks und entspannter Atmosphäre hoch über den Dächern der City.

Für das korrekte Goodlife-Insel-Feeling will das Pure-Team die Gäste für die White Sundowner Editon in weißer Bekleidung begrüßen – zumindest was das Oberteil anbelangt.

Für den elektronisch-housigen Soundtrack zum Mitwippen sorgt das DJ-Team Mark Hartmann und Danny Ventura.

Falls das Wetter nicht mitspielen sollte, wird der White Sundowner um einen Tag auf den Sonntag verschoben.

Achtung: Für die Sundowner-Edition gibt es keine Tickets im Vorverkauf – an der Tür gilt: first come, first serve.

Im September lädt das Pure-Team dann an jedem Sonntag von 17 bis 22 Uhr zur Sundowner-Session – Start ist am 6. September!

29.8., 25h The Trip Hotel, Niddastr. 58, Frankfurt, 17 – 22 Uhr, www.facebook.com/PUREgayclubbing