Vokale Bravour: „I Puritani“ an der Oper Frankfurt

× Erweitern Foto: Barbara Aumüller I Puritani

Traum statt Realität, verschattete Zwischenwelten statt helles Licht der Vernunft: Der SizilianerVincenzo Bellini lässt in seiner Oper „I Puritani“ die Hauptfigur Elvira auf der Grenze zwischen Wahn und Wirklichkeit balancieren. Ein 1835 sehr modernes Thema, das sich Bellini geschickt für einen riesigen Erfolg nutzbar machte.

Er selbst ließ sich gerne zum romantischen Melancholiker stilisieren, aber seine Biografie ist eher die eines ziemlich egozentrischen und ehrgeizigen jungen Mannes. Wer weiß, was aus dem schwarzhaarigen, glutvollen Liebhaber geworden wäre, hätte ihn nicht mit 34 Jahren ein jäher Tod dahingerafft.

Die Oper Frankfurt scheute sich 2018 nicht davor, dieses Hauptwerk des italienischen Belcanto zu präsentieren: Der französische Modedesigner Christian Lacroix schuf die opulenten Kostüme, Johannes Leiacker gestaltete die Bühne in vieldeutiger Symbolik als ein abgebranntes altes Logentheater. Und der Franzose Vincent Boussard, der in Frankfurt schon mit Francesco Cileas „Adriana Lecouvreur“ ein hochästhetisches Opernerlebnis ermöglichte, hebt Bellinis Hauptwerk konsequent in die Sphäre schwarzer Romantik. Die politischen Parteien der Handlung aus dem England des 17. Jahrhunderts lösen sich in maskierten Spukgestalten auf.

× Erweitern Foto: Barbara Aumüller I Puritani

Die Geschichte verwebt sich zu einem Gespinst, das viel mit dem Leben des Komponisten Bellini und einiges mit der italienischen Einigungsbewegung der Zeit Bellinis zu tun hat. Im Fokus steht die Gestalt der Elvira, wie in der Premierenserie gesungen von Brenda Rae, die nach fast zehn Jahren im Frankfurter Ensemble eine internationale Karriere gestartet hat. Tenor Francesco Demuro, in aller Welt im italienischen Fach zu Hause, stellt sich den gefürchteten hohen Noten des Arturo – einer der Glanzpartien des Belcanto. In weiteren Rollen u.a. der Bass Kihwan Simaus dem Frankfurter Ensemble und Karolina Makułaaus dem Opernstudio als Enrichetta. Am Pult steht Oksana Lyniv, sie ist bis Ende Juli Chefdirigentin der Grazer Oper.

Die Vorstellungen der Wiederaufnahme-Serie werden in einer auf zwei Stunden gekürzten Fassung gespielt.

3.9., Oper, Willy Brandt Platz, Frankfurt, 19 Uhr, weitere Vorstellungen: 6. (15:30 Uhr), 9., 12., 20.9., www.oper-frankfurt.de