Queens of Vilbel …

… And Diamonds Of Drag: Trude Trashs Live Night präsentiert eine neue Travestie-Abendshow. Natürlich mit Trude als Gastgeberin, mit Travestie, Comedy, Conference und einer ordentlichen Portion deftigen Humors. Als Gäste sind dabei: Die professionellen Showgirls Gina & Glinda alias Gina Colada und Glinda Glanz, die mit ihren Shows bundesweit unterwegs sind – neuerdings auch als Entertainerinnen auf Kreuzfahrten zu sehen. Miss Kelly Heelton steht dem in nichts nach: Die „Drag Race Germany“-Finalistin überzeugt bereits seit Jahren nicht nur mit Power-Performances, sondern auch als Sängerin, Musik-Entertainerin, Schauspielerin und Musical-Darstellerin. Mit fantasievollen Kostümen im Hybrid-Look gehört Tarabas van Luk zu den Paradiesvögeln der Drag-Entertainment-Szene; live überrascht er mit dramatischen Gesangseinlagen. Für Fans von Drag und Travestie sind Trudes Live Nights ein Muss!

6.4., Kulturforum Bad Vilbel / Dortelweil, Dortelweiler Platz 1, Bad Vilbel, 20 Uhr, Tickets über www.trude-trash.de